Akkordeon und Cello begeisterten beim 3. ACL-Abendhauskonzert!

Auch wenn das Wetter diesmal die Zuhörer in den Räumen des Akkordeon-Club-Langenhagen 74 e.V etwas dezimierte, war es dennoch ein großartiger Abend mit Musikern der Spitzenklasse. Der 1.Vorsitzende Jan Hülsmann begrüßte begeistert die sympathischen Musiker Jovica Ivanovic und Damjan Saramandic mit ihren Instrumenten Akkordeon und Cello, die sie bei der Ankunft locker auf dem Rücken trugen, da sie mit der S-Bahn angereist waren. „In Studentenzeiten sei das so üblich und völlig normal“, erwiderten sie lachend. Dabei sind die Zwei bereits Profis auf ihren Instrumenten und konzertierten auf großen Musikerbühnen dieser Welt und das mit großartigem Erfolg.Im Clubheim und kleinem „Konzertsaal“ genossen sie die familiäre Atmosphäre und die Nähe zum Publikum und hatten sichtlich Spaß an der Präsentation ihrer Stücke von Johann Sebastian Bach, Alfred Schnittke und Astor Piazolla. Beide Musiker kommen aus dem Balkan, was ihre Musik hörbar mit Temperament und Liebe beschenkt. Das Publikum war unglaublich gespannt darauf, wie diese beiden Instrumenten harmonieren können und wurden überzeugt, dass es wunderbar klingt, wenn man sie so unfassbar gut beherrscht, wie diese beiden Musiker. Klassische Musik, Jazz, Tango und eigene Improvisationen aus der Heimat Serbien begeisterten das Publikum und dies dankte mit lang anhaltendem Applaus. So verging diese eine Konzertstunde wie im Fluge und erst nach einer fröhlichen Zugabe entließ das Publikum die beiden Musiker mit dem Versprechen bald einmal wieder zu kommen.Im Anschluss beim Fingerfood-Buffett gab es für alle wieder die Möglichkeit sich mit den Künstlern zu unterhalten und auszutauschen. Offen und sehr sympathisch erlebte man die Zwei, die sich in den vereinseigenen Räumlichkeiten sehr wohl fühlten. „Ein bisschen, wie Zuhause“, sagte Jovica Ivanovic „familiär und fröhlich“.Dies war nun das vorerst letzte Abendhauskonzert in diesem Jahr, da die Musiker des ACL sich nun auf ihr eigenes Jahreskonzert am 22. Oktober 2017 um 15.30 Uhr im Forum am Kino Langenhagen vorbereiten zudem alle interessierten Zuhörer bereits jetzt herzlich eingeladen sind.