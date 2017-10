Antike Botschaften -- wie wäre es mal wieder mit einem Museumsbesuch? :)

muss gar nicht so dröge seinwie oft vermutet... ;-))In einem kleinen Pavillonim biblisch alten Babylonda standan einer Wandein Satz auf aramäisch,oder war’s hebräisch?,groß und deutlich eingeritzt,der Schreiber war da sehr gewitzt,und so war zu lesen:„Ich bin hier gewesen,hab‘ an diesem stillen Örtchen(man bedenke dieses Wörtchen!)oft gesessenund die Welt um mich herumganz vergessen.“Ein Anderer dann irgendwann,so circa 100 Jahre später,als Schelm ein Hochkaräter,hängte Folgendes noch dran:„Aha – drum riecht’s hier so,das war wohl früher mal ein Klo!“Das ist nun lange her,der kleine Pavillon,er steht nicht mehr,nur dieses eine Stückchen Wandmit den geritzten Sätzensteht heute im Museumirgendwozwischen andren alten Schätzen…