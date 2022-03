Richard und Maria Kane: Die Entstehung der MarriageWeek-Idee

Dankesschreiben der MarriageWeek-Initiatoren nach der diesjährigen Aktionswoche

In einer E-Mail vom 26. Februar 2022 bedankten sich Richard und Maria Kane bei den MarriageWeek-Mitarbeitern in aller Welt und würdigten deren Engagement:Ihre eigene Situation während der diesjährigen „Woche der Ehepaare“ (7. bis 14. Februar) und in der Vorbereitungszeit beschrieb Maria Kane folgendermaßen:Die Entstehung der MarriageWeek-Idee vor 27 Jahren hat Richard Kane, ein englischer Unternehmer, vor einige Zeit in einem Interview so beschrieben:Auch eine andere Episode aus der Entstehungszeit erzählt Richard Kane gerne: