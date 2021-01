Landsberg am Lech : Landratsamt | Nach zwei Jahren Vorarbeit konnte am 15. Januar 2021 der Pflegestützpunkt im Landratsamt Landsberg am Lech eröffnet werden. Ratsuchende, Pflegebedürftige und deren Angehörige können sich nun an die beiden Beraterinnen, Frau Bährle und Frau Grießhaber wenden.

Umfassendes Beratungsangebot

Die Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes beraten Sie zu allen Fragen rund um das Thema Pflege. Die Beratung erfolgt neutral und kann kostenfrei in Anspruch genommen werden, unabhängig davon, bei welcher gesetzlichen oder privaten Kranken- bzw. Pflegekasse Sie versichert sind. Selbstverständlich werden alle Angaben vertraulich behandelt.Die Leistungen umfassen Hilfestellungen von der einmaligen Beantwortung einer Frage bis hin zur längerfristigen Beratung und Begleitung auf Grundalge eines individuell erstellten Versorgungsplans. Um die bestmögliche Versorgung zu ermöglichen, ist der Pflegestützpunkt mit allen Versorgungs- und Betreuungsangebotenim Landkreis Landsberg am Lech vernetzt.Das Angebot des Pflegestützpunktes kann nach vorheriger Terminabsprachepersönlich, in den Räumlichkeiten des Landratsamtes oder als Hausbesuch,sowie telefonisch und per E-Mail in Anspruch genommen werden.

Kontakt

telefonisch unter 08191 129-1555 oder

per E-Mail an Pflegestuetzpunkt@LRA-LL.Bayern.de

Der Pflegestützpunkt ist über den Haupteingang des Landratsamtes barrierefreierreichbar. Parkplätze (kostenpflichtig) befinden sich unmittelbar vor demGebäude. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Pflegestützpunkt von derHaltestelle „Bahnhof Landsberg am Lech“ aus fußläufig erreichbar.Sie erreichen die Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes

Öffnungszeiten

Der Pflegestützpunkt istundzusätzlichsowiefür Sie geöffnet. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch außerhalb dieser Zeitenfür Beratungen zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie einen Termin, damit wir Sieumfassend beraten können.