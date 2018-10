Familienpaten helfen Familien

Schulung in Landsberg am Lech beendet - vier neue Familienpaten machen sich auf den Weg

Kürzlich konnten vier neue ehrenamtliche Familienpatinnen die mehrtägige vorbereitende Schulung aus dem Netzwerk Familienpaten Bayern mit großem Erfolg abschließen.Koordinatorin Melanie Leutner aus der Familienoase gratulierte Christa Eder, Ariane Feller, Anja Rotthat und Brigitte Fink sehr herzlich und überreichte das Zertifikat „Familienpatin“. Das präventive Angebot findet in Kooperation mit dem Jugendamt Landsberg statt und wird gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales. Die Hilfe richtet sich an Familien, die vorübergehend alltagsnahe und praktische Unterstützung benötigen. Wenn Strukturen im Alltag fehlen, wenn die Wohnung beengt ist, bei Eltern in Trennung oder Scheidung, schulische oder gesundheitliche Probleme vorhanden sind, helfen die Ehrenamtlichen unbürokratisch und anpackend.Kontakt:Melanie LeutnerFamilienoase Landsberg e.V.Waldheimer Str. 1186899 LandsbergTelefon 08191/4289363Melanie.Leutner@familienoase.orgwww.familienoase.org