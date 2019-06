Empfang für Lesepaten im AWO-Mehrgenerationenhaus

„Das Lesen lernen wird viel zu häufig unterschätzt“, erläuterte Irena Bader, Lehrerin an der Grundschule in Erpfting, beim Empfang der Lesepaten im AWO-Mehrgenerationenhaus (MGH). Sie bedankte sich

im Namen aller Schulfamilien für das wichtige Engagement der rund 70 Ehrenamtlichen an allen Grundschulen im Landkreis Landsberg unter der Federführung von Irmgard Scheibenbogen. In einem Vortrag stellte die erfahrene Zweitklasslehrerin sehr lebendig die einzelnen Leseschritte vor. Sie gab wichtige Tipps für die Praxis.Das Engagement der Lesepaten bringt die Kinder in unserer Region voran und gestaltet sich an jeder Schule sehr unterschiedlich. Manchmal motivieren Lesepaten das Lesen üben der Kinder in Kleingruppen oder sie lesen ihnen vor. Einige unterstützen die Schulbücherei oder helfen aus bei der Mittagsbetreuung. Beim Schulfest packen Lesepaten mit an oder begleiten Ausflüge. Eine Lesepatin betreute ein Mädchen mit Migrationshintergrund von der 1. bis zur 9. Klasse. Sie ist sehr stolz darauf, dass ihr Schützling demnächst eine Berufsausbildung zur Arzthelferin beginnen wird.Die Lesepaten ermutigen die ABC-Schützen, fleißig das Lesen zu üben. Lesen ist „die“ Basiskompetenz in der Schule und überhaupt. Eltern begrüßen die Unterstützung. Jetzt kamen knapp 40 Lesepaten zur Feierstunde im Wiener Café der AWO zusammen und die VR-Bank Landsberg-Ammersee spendierte als „Sponsor der ersten Stunde“ ein kleines Buffet. MGH-Leiterin Margit Däubler lobte das wertvolle Engagement für die Kinder und regte den Austausch der Aktiven an. Sie sagte: „Lesepaten sind kinderfreundliche Helfer der Schule, die Zeit und Lebenserfahrung einbringen.“Interesse wecken!Einstieg erleichtern!Anschieben, falls nötig!Doppelt hält besser!Halbe, Halbe! (damit es nicht zu viel wird)Silbentexte lesen!Lücken füllen!Sprechen!Spielen!Vorlesen!