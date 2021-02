Die Auftakt-Veranstaltung der MarriageWeek 2021

und– bekamen so eine sehr praktische Relevanz. Auch die MarriageWeek-Tüten, die nach dem Gottesdienst bereitstanden, waren sehr praktisch: Sie enthielten verschiedene Kleinigkeiten für einen gemütlichen "Candle-Light-Abend" zu Hause.Wenn man sich die folgenden Termine der MarriageWeek in der Veranstaltungsübersicht anschaut, stellt man fest: Es handelt sich fast ausnahmslos um Online-Angebote. Eine absolute Ausnahme ist allerdings doch dabei: Bei dem – keineswegs virtuellen – Event im Hurlacher Schloss geht es nämlich um die Abholung einer ganz konkrete Mahlzeit. Das „Candle-Light-Dinner TO GO“ mit einem Überraschungs-Päckchen ist zum Mitnehmen bestimmt und soll dafür sorgen, dass man zuhause einen gemütlichen Paar-Abend erleben kann.Wegen der Vorschriften zur Corona-Bekämpfung mussten in diesem Jahr aber auch einige Angebote gestrichen werden. Einer der Organisatoren des Landsberger MarriageWeek-Forums beschreibt seine Erfahrungen so:Auch diese MarriageWeek des Jahres 2021 hat eine lange Vorgeschichte: Die Planung im Landsberger MarriageWeek-Forum hatte bereits im letzten Sommer begonnen; im September konnte dann in Kaufering die erste Besprechung des Organisationsteams stattfinden, bei dem die Aufgaben für die nächsten Monate verteilt wurden. Die Kontakte zu den Veranstaltern wurden aufgenommen; auch die Arbeit an den Texten für die Interview-Serie „Erfahrungen mit dem Glück in der Ehe" konnte beginnen.Die nächste Planungs-Phase war dann verständlicherweise von großen Unsicherheiten gekennzeichnet: Die ersten (Präsenz-) Veranstaltungen waren bereits geplant, als sich die Frage nach erneuten Anti-Corona-Maßnahmen abzeichnete. Diese Zeit der Beobachtung mündete schließlich in die Gewissheit, dass der Lockdown auch für die „Woche der Ehepaare“ gelten würde, die jeweils vor dem Valentinstag (14. Februar) liegt. Deshalb folgte eine Phase, in der neu geplant werden musste.sagt Horst Blachnitzky, einer der Organisatoren des Landsberger MarriageWeek-Forums, im Rückblick.Der Eheberater Rainer Knaack hat seinen Besuch in Landsberg und den Start der MarriageWeek in der Vineyard-Gemeinde jedenfalls in guter Erinnerung behalten. In einem Facebook-Kommentar schreibt er:Und sicherlich sind auch die einprägsamen Beispiele in seiner Predigt für die Gottesdienst-Besucher und die Livestream-Nutzer unvergesslich geblieben.