SPD für Intel in Penzing

Markus Wasserle, der Vorsitzende des SPD-Kreisverbandes und Kreishand-werksmeister, löste eine heftige Diskussion aus, die sowohl ein Für aber auch viel Wider die Ansiedelung des US-Konzerns zum Ausdruck brachte. Es gab Argumente, die durchaus gegen die Ansiedlung einer Chip-Fabrik des US-Herstellers sprechen.Je länger die Diskussion andauerte, desto deutlicher überwiegten die Argumente für die Ansiedlung von Intel: Die Fabrik könnte ca. 3000 neue Arbeitsplätze und große Investitionen in die Region bringen. Bereits im ehemaligen Fliegerhorst waren 2000 Beschäftigte stationiert, die den Wohnungsmarkt keineswegs tangierten. Steuereinnahmen werden fließen und sobald Finanzminister Olaf Scholz (SPD), die in Venedig beschlossene globale Mindeststeuer von 15 Prozent für Unternehmen einführen kann, ohne Wenn und Aber. Ca. 270 Hektar Fläche stehen zur Verfügung, die allerdings konterminiert sind. Sollte Intel nicht kommen wird sich ein anderer Großer oder viele Kleinbetriebe ansiedeln. Um die kontaminierten Flächen müsste sich jeder einzelne kümmern. Die Anzahl der Arbeitnehmer wird sich nicht reduzieren. Auf dem Gelände ist ein Gleisanschluss vorhanden, der die Anbindung an die S-Bahn voranbringen wird. Der Ort liegt in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A8 München-Stuttgart, auch die A9 München-Nürnberg und der Münchener Flughafen sind leicht zu erreichen. Ebenfalls spricht für die Ansiedlung die einheitliche Nutzung des gesamten Fliegerhorsts durch ein Unternehmen aus dem Bereich der Hochtechnologie. Eine „grüne“ Fabrik ohne Lärm- und Umweltbelastung würde die Region bereichern. In Kaufering war zu hören: die Errichtung eines weiteren Brunnens und wäre kein Problem. Damit könnte ein Dritter in die Vergabe eingebunden werden. Keine Frage war, dass Intel an sattelfeste Ver-träge zu binden ist, z. B. die Verpflichtung zum Bau von Werkswohnungen.