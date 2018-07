Offenes Ohr beim Bürger

Bereits um 07:00 Uhr stand Christian Winklmeier gut gelaunt und voll motiviert am Infostand der SPD in Kaufering, der ersten Station in den Infostand-Marathon. Weiter ging es in Landsberg, Kaltenberg und Schondorf. Mit der Aktion „Marktplatz der Solidarität“, organisiert vom SPD Kreisverband Landsberg, suchen Christian Winklmeier, der Landtagskandidat der SPD, und Markus Wasserle, der Vorsitzende des Kreisverbands, das Gespräch mit dem Bürger. Vier Fragen zum Lebensmittel-Einzelhandel standen auf dem Fragebogen. Ob das Angebot in der Region ausreicht, ob die angebotene Qualität stimmt, ob längere Öffnungszeiten nötig wären und ob die Käufer auch mehr für Lebensmittel bezahlen würden, wenn damit unsere Bauern besser verdienen. Ein großer Dank gilt den Befragten vor den Supermärkten. Nicht nur die Kreuzchen wurden gemacht. In viele interessante Gespräche wurden die Fragesteller eingebunden. Besondere Gesprächsergebnisse werden sicher in unsere politischen Positionen einfließen, versprach Christian Winklmeier. Knapp 300 Frage-bögen konnte er zur Auswertung mitnehmen. Die konkrete Auswertung der Fragebögen wird auf der Internetseite von Christian Winklmeier (www.christian-winklmeier.de) und vom SPD Kreisverband Landsberg (www.spdll.de) in 14 Ta-gen veröffentlicht. Nächste Stationen sind am Samstag, 07.Juli 2018 in Utting (Edeka, 7:30- 9:00 Uhr), Dießen (Marktplatz, 9:30-11:00 Uhr), Rott (Edeka, 11:30-13:00 Uhr) und Hofstetten (Edeka, 13:30-15:00 Uhr).