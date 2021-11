Gewalt gegen Frauen: Darüber reden hilft!

Landsberg am Lech : Historisches Rathaus |

Darüber reden hilft! Zum „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ wurde offen ausgesprochen, dass Frauen im eigenen Zuhause viel zu häufig nicht sicher sind. Sie werden Opfer von psychischer oder körperlichen Gewalt durch ihren Partner oder einen Ex-Partner.

Das ist keine private, sondern eine gesellschaftliche Tragödie, der der Initiativkreis Frauenhaus Landsberg nicht länger zuschauen möchte. Das gemeinsame Ziel: Landsberg braucht ein Frauenhaus!Das Wetter war trüb, die Kontaktbestimmungen streng, Teile der geplanten Veranstaltung konnten nicht durchgeführt werden. Vor dem Historischen Rathaus, das orange beleuchtet war, versammelten sich dennoch zahlreiche Interessierte. Auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl sensibilisierte für das vielfach tabuisierte Thema.Die Farbe Orange – gemäß der von der UN Women ins Leben gerufenen Kampagne „Orange the World“ - schaffte viel Aufmerksamkeit für den Aktionstag in Landsberg. Weltweit symbolisiert diese Beleuchtung eine Zukunft ohne Gewalt an Frauen. Einen Scheck des Inner Wheel Club Ammersee überreichte Anemone Rapp für die Ausstattung einer ersten Notwohnung von Frauen im Landkreis.