Ehrung für 50 Jahre SPD-Mitgliedschaft

Bürgermeister Felix Bredschneijder informierte die Teilnehmer über die Aktivitäten um das Inselbad. Dabei war ihm wichtig, die Genossinnen und Genossen als Multiplikatoren zu gewinnen. Nach seiner Meinung wurde in den Medien nicht umfassend berichtet.Martin Stolac referierte über nachhaltige Energiegewinnung, auch als Forderung an die Stadt Landsberg. Dabei nannte er beispielhaft die Gemeinde Fuchstal. Co2-neutral soweit das Auge reicht, ist das Konzept der Gemeindeverwaltung Fuchstal. Windkraft, Biogas- und Solaranlagen in der Hand von genossenschaftlichen und kommunalen Eigentümern, bringen dort optimalen nachhaltigen Energiegewinn. Auch Landsberg sollte derartige Pro-jekte in Angriff nehmen.Zwei Argumente aus der Diskussion fanden große Zustimmung der Genossinnen und Genossen: 1. Projekte wie das in Fuchstal gehören nur in kommunale Hände. 2. Vor knapp 100 Jahren begann der Bau von Stromtrassen über ganz Deutschland, weil sie für die Stromversorgung notwendig waren. Wenn heute Solar-, Biogasanlagen und Windkraft für Klimaneutralität notwendig sind, müssen auch diese Energieerzeuger gebaut werden ob-wohl sie, ebenso wie damals die Stromtrassen, das Landschaftsbild beeinträchtigen.