Neue Wiener Concert Schrammeln zu Gast im Rathaus-Festsaal

Das Quartett wurde in der Saison 1994/95 von Peter Uhler und Clemens Fabry (Violine), Günter Haumer (Klarinette) – später Harmonika, sowie Peter Havlicek (Kontragitarre) gegründet mit dem Anspruch, der Wiener Volksmusik auf instrumentalem Gebiet mit frischem Ausdruck und neuen Musikformen mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Die Neuen Wiener Concert Schrammeln entwickelten sich aus dem gleichnamigen, seit ca. 1990 bestehenden Quintett um den Schauspieler und Sänger Boris Eder. Von diesem Quintett wurden nur die Altwiener Gehröcke, indenen sie seither auftreten, übernommen.Seit 2011 spielen Peter Uhler (Violine), Johannes Dickbauer / Niki Tunkowitsch (Violine), Walther Soyka / Helmut Stippich (Chromatische Knopfharmonika) und Peter Havlicek (Kontragitarre).Seit 2016 spielt statt Johannes Dickbauer Johannes Fleischmann Violine.Sie nahmen 10 CDs auf, darunter die CD „Kronjuwelen“, die sich den musikalischen Einflüssen der ehemaligen K. und K. Kronländer auf die Hauptstadt Wien widmet, sowie zum 20. Bestandsjahr die CD Zwanzig. Auch arbeiteten sie mit zahlreichen namhaften Schauspielern zusammen. Die Neuen Wiener Concert Schrammeln spielten 2005 bis 2013 mit Robert Meyer „Tannhäuser in 80 Minuten“ am Burgtheater und an der Volksoper in rund 60 Vorstellungen. Sie sind seit 2007 fixer Bestandteil des Schrammel Klang Festivals in Litschau. Tourneen führten die Neuen Wiener Concert Schrammeln in rund 25 Länder – von Nord- und Südamerika bis China und Japan, jedoch immer wieder zum Heurigen in Wien.Am Freitag, den 1. April sind sie mit ihrem neuen Programm „Jonny the Ostrich“ zu Gast bei den Rathauskonzerten. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Werkeinführung um 19.30 Uhr. Tickets sind im Theaterbüro und Reisebüro Vivell und online unter www.rathauskonzerte-landsberg.de erhältlich, Restkarten soweit verfügbar, an der Abendkasse. Nach heutigem Stand gilt die 2-G- Regelung, aktuelle Regelungen entnehmen Sie bitte der Website.Foto: © Stephan Mussil