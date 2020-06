Digital mobil in jedem Alter

Nach der großen Pause wieder Treffen vor Ort möglich; für alle Fragen rund ums Internet und Co.

Das AWO-Mehrgenerationenhaus Landsberg, Standort des bundesweiten Projekts „Digital-Kompass“, bietet nun wieder Präsensveranstaltungen für Menschen der Generation 60plus an. Das Angebot „Digital mobil“ findet statt am Donnerstag, 25. Juni, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr, AWO Begegnungsstätte Kratzertreff, Hubert-von-Herkomer-Straße 73. Ehrenamtliche begleiten Interessierte einfühlsam auf ihrem Weg ins Internet und in die digitale Welt. Insbesondere soll es dieses Mal um digitale Konferenzen gehen. Anmeldungen sind wegen der besonderen Hygienevorschriften unter der Rufnummer 305 27 91 erforderlich!Die mobile Internetnutzung über Smartphone und Tablet nimmt bei Senioren während der Corona-Krise weiter zu. Mehr als 80 Prozent der 60- bis 69-Jährigen und 45 Prozent der über 70-Jährigen sind inzwischen online. Das Projekt Digital-Kompass arbeitet seit dem Jahr 2015 daran, ältere Menschen zum sicheren Umgang mit dem Internet und digitalen Diensten zu befähigen. Digitale Mobilität bietet nicht zuletzt die Chance, den Kontakt mit Freunden und Angehörigen zu halten, Fahrkarten der Deutschen Bahn günstig online zu kaufen, Reisen bequem von zu Hause zu buchen oder online einzukaufen.Betina AhmadyarAWO Mehrgenerationenhaus LandsbergBegegnungsstätte KratzertreffHubert-von-Herkomer-Str. 73Tel: 08191-3052791