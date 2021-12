Vespa Espresso aus Bayern

Landsberg am Lech : SIP Scootershop GmbH |

Was unter den Kaffee-Nerds zum Grundwissen gehört, ist manch einem Kaffeeliebhaber noch immer ein Rätsel: Was ist eigentlich das Geheimnis der perfekten Röstung? Die Antwort der kleinen Andechser Kaffee Röst-Manufaktur: Ein VIP-Ticket im Kesselkarussell! Ein möglichst kleines Kollektiv an rohen Kaffeebohnen (max. 5kg) darf sich bei wohlig niedrigen Temperaturen (ca. 200 Grad) über einen angenehm langen Zeitraum (ca. 18 min) im actionreichen Röstkessel wälzen.

Nach dem Spektakel im Kesselkarussell muss sich der frisch geröstete Kaffee erst mal ein paar Tage erholen, er ruht und reift nach. Aber Achtung! Irgendwann ist Schluss mit Entspannen, die Arbeit ruft! Denn die knackig-braun gebrannte, himmlisch-betörende Bohne geht endlich Baden. Pur. Unkompliziert. Ganz so, wie Gott und der Röster sie schufen. Noch ist sie verlockend jung und kann mit ihrem Aroma, ihren gar unwiderstehlichen Reizen punkten. Hmmm buono....Die Kaffeebohnen für den Cafe Vespa Veloce stammen ausschließlich von kleinen, privaten Fincas, verteilt in allen Herren(hoch)ländern der Welt. Per Hand gepflückt, aufbereitet und anschließend in einfache Jutesäcke verpackt, erreichen die noch grünen Kerne der Kaffeekirsche den Rohkaffee-Spezialitätenhändler in Hamburg. Dieser überprüft die Qualität jeder Ernte am Ursprungsort, sowie beim Eintreffen im Hamburger Hafen.Unser  Espresso Veloce ist eine Mischung aus 4 Kaffees - 3 Arabicabohnen und 1 Robustabohne, der Robustaanteil beträgt 30%. Die Herkunftsländer dieser Mischung sind Guatemala, Kolumbien, Indonesien und Indien. Er ist kräftig, vollmundig mit fruchtig-nussigen, schokoladigen Aromen. Sehr wenig Säure, phantastische Crema.Dieser Espresso für Vespa-Fans entstand in Zusammenarbeit mit der Andechser Kaffee-Rösterei, nur eine kleine traumhafte Rollerausfahrt vom SIP Scootershop entfernt. Reiner, der Röstmeister unserer Bohnen, verwendet nur hochwertigen Rohkaffee, dessen Ursprung bekannt und damit transparent ist - der Erzeuger/Kaffeebauer muss von seiner Arbeit leben können. Bei den Kaffees handelt es sich um Hochlandkaffees, die über 1000m bis zu 1800m wachsen. Je höher eine Kaffeekirsche wächst, desto länger hat sie Zeit zum Reifen - dies steigert die Qualität. Der Kaffee wird handgepflückt, d.h. der Bauer lässt die noch nicht reifen Kirschen hängen.Zum Vergleich: Industriekaffees wachsen nicht in der Höhe, werden maschinell geerntet und den Rest wollen wir gar nicht wissen.Besondere Handwerkskunst ist das Röstverfahren, das durch Langzeitröstung im kleinen 5kg Trommelröster den Aromen die Zeit gibt, sich zu entfalten (daher kommt der Geschmack) und so schonend ist, dass der Kaffee Vieltrinkern nicht auf den Magen schlägt.Rösttemperaturen um die 200 Grad Celsius, Röstdauer 15 - 18 MinutenIndustrieröster hantieren mit 400 - 700 Grad Celsius und brauchen 2 bis 3 MinutenBuon Appetito!