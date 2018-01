Vorsteher Pape und das Hochzeitssofa

Wilhelm

Heinrich Daniel Ludwig Pape wurde am Neujahrstag des Jahres 1819 in Groß Lafferde geboren. Zusammen mit seiner aus Gadenstedt stammenden Frau Johanne Wilhelmine, einer geborenen Pape, bewirtschaftete er den Hof Taternstraße Nr. 4 (jetzt Hindenburgstraße 9) in Groß Lafferde.Das Gehöft lag im, welches die Hausnummern 1 bis 39) umfasste (siehe dazu den Link https://www.myheimat.de/lahstedt/kultur/die-dorfvi... ).Zumgehörte das Gehöft, weil es am Ostrande der Taternstraße lag. Die in Nord-Südrichtung verlaufenden Straßen Klagesstraße und Taternstraße grenzten das Oberdorf (nach Westen) und das Unterdorf (nach Osten) voneinander ab.Die Dorfeinteilung war damals für mancherlei Verwaltungsangelegenheiten von Bedeutung (z.b. für die Steuererhebung oder für Gemeindearbeiten).Sie half auch dem Gemeindevorsteher Wilhelm Pape bei seiner Arbeit. Er übte das Amt von von 1862 bis zum Tode seiner Ehefrau im Jahre 1878 aus.Der dörflichewar so etwas ähnliches wie der heutige Bürgermeister, allerdings ohne Besoldung, ohne Büro und ohne ständige Mitarbeiter.Wilhelm Baumgarten beschreibt das in seinem Buch "1150 Jahre Groß Lafferde" auf Seite 295 folgendermaßen:(siehe dazu den Link https://www.myheimat.de/lahstedt/kultur/stallmist-... ),Eine neue Aufgabe war dasDas Königreich Preußen (zu dem auch Groß Lafferde gehörte, weil es seit 1866 in der Provinz Hannover lag) hatte mit Wirkung vom 01.10.1874 das kirchliche Monopol zur Führung von Tauf-, Trau- und Beerdigungsbüchern aufgehoben und das staatliche Standesamtswesen gesetzlich eingeführt.Jetzt musste Vorsteher Pape auch Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen beurkunden.waren nur gültig, wenn sie vor einem Standesbeamten, in diesem Falle dem Gemeindevorsteher, vollzogen wurden.In der guten Stube des Vorstehers Wilhelm Pape stand ein kleines zweisitziges Sofa. Darauf haben nicht nur er und seine Frau gesessen. Nach familiärer Überlieferung nahmen auf ihm auch Brautleute zur Eheschließung Platz. Aber schon bevor die Ziviltrauung eingeführt wurde, dürften auf ihm Brautleute gesessen haben, um die öffentliche Heiratserlaubnis einzuholen.Dieses als "" bezeichnete alte Möbelstück ist noch vorhanden. Der alte, vermutlich zerschlissene Bezug; wurde beits vor einem halben Jahrhundert von dem hiesigen Polstermeister Richard Lütgering erstzt. Jetzt ist wieder eine Erneuerung fällig. Sie wird in Kürze durchgeführt.