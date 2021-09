Der Schützenverein Laatzen Gratuliert

Am 11. September 2021 war mal wieder eine Delegiertenversammlung des Verband Hannoverscher Schützenvereine e.V. (VHS). Die dazwischen liegenden 2019 und 2020, waren wegen Corona abgesagt worden. Aber jetzt war es wieder soweit. Der Präsident des VHS Paul-Eric Stolle und der Schießsportleiter des HVS Andreas Schnelle beförderten in Abwesenheit des Präsidenten des NSSV, Jörg Freud, mit zwei Jahren Verspätung zum Oberschießsportleiter. Sie überreichten die Ernennungsurkunde und den Ärmel Aufnäher für den NSSV.Weiterhin viel Spaß am Schießsport wünscht DirBernd Heuse - Hauptschießsportleiter