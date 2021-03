Oh Ihr Regierenden, lasst Euch doch mal sagen....

Und wieder naht ein neuer Gipfel, und wieder wird erneut debattiert, und wieder werden Zahlen herumgeschmissen, und wieder droht die nächste Welle, wobei mal wieder wohl nicht wirklich was dazugelernt.

Oh, Herr Spahn lass Dir doch sagen,so viele die sich beklagen,alles läuft hier nicht mehr rund,Ihr treibt es jetzt viel zu bunt.Das Vertrauen ist entschwunden,habt das Ziel noch nicht gefunden,schippert auf dem Meer daher,und wohin weiß keiner mehr.Oh, Frau Merkel, lass Dir sagen,vielen schlägst Du auf den Magen,gibst keinen Kurs richtig vor,jeder schaut zu Dir empor.Doch Du siehst nicht dieses Flehen,siehst nicht wohin wir nun gehen,hast Du denn für uns ein Ziel,was sagt Dir denn Dein Gefühl?Oh, Herr Söder, lass Dir sagen,nun liegt vor hier ein Versagen,die Pandemie nicht im Griff,immer gibt’s ein anderes Riff.Du kannst sicher ganz gut reden,nach dem Kanzleramt zu streben,Doch auch Bayern hat kein Ziel,Wo bleibt hier Dein fränkisch Gefühl?Oh, Herr Nüsslein, lass Dir sagen,musst Dich wirklich nicht beklagen,hast zu vieles abgesahnt,keiner hätt’s bei Dir geahnt.Kannst gar überall Häuer bauen,Musst dazu nicht Euros klauen.Lass endlich Dein Mandat ruhen,hörst nicht Deine Leute buhen,nimmst mit was irgendwie geht,was bei Dir keiner versteht.Oh, Herr Scholz, lass Dir auch sagen,Du wirfst auf so viele Fragen,wo bleibt denn das viele Gelddass Du versprochen den Leut.Schnell wolltest Du allen helfen,hast es versäumt doch zu ergreifen,weshalb viele Pleite gehn,lass sie nicht im Regen stehn!Oh, Herr Lindner, lass Dir sagen,musst Dich wirklich nicht beklagen,hättest einfach mitregiert,wär’s so wirklich nicht passiert.Doch Du hast es vorgezogen,bist schnell anders abgebogen.Warum heut Du es besser weißt,hast Du einen anderen Geist?Oh, Ihr Leut da, lasst Euch sagen,wie die Resultate lagenist mich Euch allen passiert,habt’s nicht richtig optimiert.Jetzt schlägt alles hohe Wellen,an den unerwünschten Stellen.Habt endlich einmal ein Ziel,uns entschwunden ist das Gefühl!