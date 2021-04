Mein erschtes Impfen

und han mi oifach registriert.es kennt en ra Schual wichtig sei,han mer denkt, jetzt trag i mi ei.Dia Zeit isch nau glaufa dau na,hau denkt, i komm gar nemme dra,drom han i es nau au riskiertund au bei Hausarzt registriert.Und letzscht Wuch isch nau au scho g’wea,vom Impfzemtrum hat’s a Mail gea,es wär jetzt fer mi au so weit,es läg a Termin grad bereit.Schea ausg’füllt au a jedes Blatt,daumit des sein Weag nau au gad,und ausdruckt und g’leasa dia Sachdaumit i koin Fehler net mach.Jetzt war doch grad geschtern der Daa,fahr mulmig zum Impfzentrum naa,was nau au ganz locker dau gad,unterschreibsch no mal Blatt für Blatt.Dr’bei han e sonscht alles g’hett,war weiter au gar koi g’frett,dia Doktre hat mer no erklärtwas Sache isch wia sich’s halt g’heart.Au raus und wo anderscht glei nei,dau denn war nau dia Schpritzerei,und wia kennt es au anderscht sei,isch ganga grad ganz einwandfrei.A viertl Schtund nau auf dr Bank,mir war es ganz guat Gottseidank,nau hat ma me g’fraugt wa mer’s gad,ob sich was bemerkbar g’macht hat.A Daa isch jetzt scho meah vorbei,merk gar nichx von der Impferei,bi drauf so wia allawei au,worum i der Impferei trau.Verschtand des geeira drum net,macht um des Impfa so a g’frett,dr’bei isch’s a jeda Tablettdia Nebawirkunga au hätt.Ma woiß ja net wia’s anderscht wär,was geit des Corona no her,ma sich ja fer all’s impfa latt,bevoar ma en Urwald neig gad.© by Luis Walter/29/04/2021