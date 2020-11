Gemeinsam für ein starkes Battenberg!

Werden Sie unser Kandidat für das Stadtparlament in Battenberg an der Eder.Wir stehen für eine familienfreundliche Kommunalpolitik und einen ausgeglichenen Finanzhaushalt. Gemeinsam können wir unsere Gemeinde stärken und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft unserer Bürgerinnen und Bürger stellen.Aus diesem Grund suchen wir innach weiteren, kommunalpolitisch interessierten Bewerbern.Bei Interesse und für weitere Informationen melden Sie sich gern unter:Die AfD stellt dieses Jahr ihre erste Bewerber-Liste für das Gemeindeparlament auf. Werden Sie ein Teil davon.Wir freuen uns auf Sie.Ihre AfD in Battenberg (Eder)