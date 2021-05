Zur Wochenmitte ein Tulpen-Gruß, ...

Die Fotos habe ich zwischen dem 08.05.2021 und dem 11.05.2021 gemacht.Wir beginnen den Rundgang im Vorgarten mit der Farbe Dunkel-Lila (vor dem 08.05 waren dort nur 4 Tulpen in Dunkel-Lila zu sehen und ab dem 10.05. war die 5. Tulpe erblüht). Danach geht es in den Garten zur Rabatte an der Hauswand mit der Farbe Gelb. Von dort sind es nur wenige Schritte bis zu den 3 Apfelbäumen. Dort sind die Farben Rosa, Rot und Weiß vertreten. Die weiße Tulpe ist bis jetzt (11.05.2021) die einzige in ihrer Farbe ... aber wer weiß, vielleicht kommt ja doch noch eine Zweite oder auch eine Dritte hinzu ...