Wenn das man gut geht!!!

Beim Nachbarn schräg gegenüber zieht ein Amsel-Paar in einem blühenden Busch seine frisch geschlüpften Küken auf (die Vogeleltern sind permanent am Futter herbeischaffen). Während der Amselhahn sich eine kurze Verschnaufspause auf dem Zaun gönnte, kam vom Nachbargarten eine Katze her und lief in nächster Nähe zum Vogel durch den Garten. Ich habe schon mit dem Schlimmsten gerechnet! Aber nichts geschah! Entweder war die Katze schon (oder noch) satt oder sie hatte Tomaten auf den Augen, daß sie den Vogel nicht sah.Der Amselhahn hatte sehr viel Glück, sonst wären seine Frau jetzt Witwe und seine Kinder Halbwaisen!