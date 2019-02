Testbilder der SONY CYBERSHOT DSC-H300 ...

Mein Fazit: Die Kamera macht gute Bilder, aber mein Fall ist sie nicht, denn sie ist für meine Verhältnisse zu unhandlich und man braucht eine sehr ruhige Hand. Auch finde ich sie für schnelle Schnappschüsse nicht geeignet, da sie für meine Begriffe etwas zu viel Zeit braucht, um das Motiv scharf zu bekommen. Und wenn es mal schnell gehen muß, kann man sie nicht einfach im Vorbeigehen schnappen und Drauflosfotografieren (aus den vorher genannten Gründen). Ein weiterer Minus-Punkt für mich ist, daß sie weder in die Handtasche noch in die Hosentasche geschweige denn ins Handschuhfach vom Auto paßt.Meine kleine NIKON COOLPIX A300 habe ich immer (mit den aufgeladenen Ersatz-Akkus) in der Handtasche, wenn ich unterwegs (z. B. zum Einkaufen) bin. Zu Hause liegt sie dann immer griffbereit auf meinem Schreibtisch bzw. habe ich sie in der Hosentasche.Die jüngste Tochter kommt mit der Kamera aber bestens zurecht und ist sehr zufrieden mit ihr und der Handhabung.