Gestern nachmittag (07.11.2017) herrschte reges Treiben in unserem Vorgarten (und das ohne Futterhäuschen)!So ein Hin- und Hergefliege vor meinem Schreibtischfenster habe ich noch nicht erlebt!Ich war nur froh, daß unser Katerle zu dem Zeitpunkt in seinem Sessel im Wohnzimmer tief und fest geschlafen hat!Da diese Bilder Ausschnitte aus den Original-Fotos sind, ist die Bild-Qualität nicht so gut.