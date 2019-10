Zweifache bayerische Meister im Standardtanz

Königsbrunn : TSC dancepoint e. V. |

Jugendpaar des TSC dancepoint Königsbrunn mit traumhaftem Ergebnis bei der bayerischen Meisterschaft im Standard Tanz

Der RGC Nürnberg hatte am 28.09.2019 zur bayerischen Meisterschaft im Standard für die Altersklassen Kinder, Junioren und Jugend sowie in der Abendveranstaltung die Hauptgruppe S geladen. Vom TSC dancepoint Königsbrunn waren zwei Paare am Start. Das frisch gebackene Jugend Standard Turnierpaar Jacob Thorwarth und Marina Schüssler konnte dabei nicht nur ein gutes, sondern ein traumhaftes Ergebnis erzielen.

Allererstes Turnier

Zum allerersten Mal Turnierluft schnupperten Jacob Thorwarth und Marina Schüssler, die sich bei der Meisterschaft der D-Klasse Jugend der Konkurrenz stellten. Trotz anfänglicher Nervosität zeigten die beiden Newcomer ihr ganzes Können und gewannen dieses Turnier klar mit Bestnoten und konnten den Meistertitel nach Königsbrunn entführen.

Aufstieg in die C-Klasse und noch ein Titel

Auf Beschluss des Landestanzsportverbands stiegen die beiden jungen Sportler in die C-Klasse auf, die sie im Anschluss selbstverständlich gleich mittanzten. Auch in diesem Turnier waren Jacob und Marina eine Klasse für sich und gewannen ihren zweiten Titel an diesem Tag. Mit 22 von 28 möglichen Einsen und allen gewonnenen Tänzen ein überragendes Ergebnis. Zweifacher bayerischer Meister und das an nur einem Tag lässt auf eine erfolgreiche tänzerische Zukunft hoffen. Vielleicht wollen die beiden ja Marinas älteren Schwester Sandra nacheifern, die in der Hauptgruppe S Latein mit ihrem Partner Benedikt aktuell den bayerischen Meistertitel trägt. Wer weiß?Die Verantwortlichen des TSC dancepoint Königsbrunn und das Tanzpaar danken den Clubtrainern Stefanie Pavelić und Bogdan Ianoşi für diese optimale Vorbereitung in kürzester Zeit.

Noch ein erfolgreiches Paar

Im letzten Turnier des Tages startete im Rahmen einer festlichen Abendveranstaltung noch ein Paar des TSC dancepoint Königsbrunn, nämlich Guiseppe Pizzi und Liliya Azvolynska, in der Hauptgruppe S Standard. Die beiden konnten das Finale erreichen und freuten sich über einen sechsten Platz.