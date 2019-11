Wichtiger Sieg der U15 gegen den Tabellennachbarn

Die Brunnenstädter, die von drei mit Doppellizenzen ausgestatteten Spielern aus Landsberg am Lech verstärkt wurden, starteten konzentriert ins Spiel, standen defensiv gut und begeisterten mit schönem Passspiel. In der zehnten Spielminute wusste sich die Ulmer Abwehr nur mit einem Foul zu helfen, doch der ausgesprochene Penalty verfehlte das Gehäuse der Keeperin, sodass es weiterhin 0:0 hieß.Doch die Pinguine glaubten weiter an sich, arbeiteten hart und belohnten sich in der 13. Spielminute durch einen schön herausgespielten Konter mit dem 0:1 Führungstreffer. Sich nicht auf dem Vorsprung ausruhend, waren die Gäste weiterhin die tonangebende Mannschaft, wodurch sie völlig verdient kurz vor dem Ende des ersten Spielabschnittes den zweiten Treffer bejubeln durften.Nach der Pause schien es, als hätten die Brunnenstädter ein wenig den Faden verloren. Die Konzentration hatte merklich nachgelassen, die Zuordnung stimmte hin und wieder nicht und die Pinguine ließen sich – sehr zum Missfallen von Trainerin Manuela Bischof – zu unnötigen Strafen hinreißen. Da die Gastgeber dies nicht auszunutzen wussten, lautete der Spielstand auch nach dem Ende des nun deutlich nervenaufreibenderem zweiten Drittel 0:2.Die in der Pause gehaltene Ansprache der Trainerin zeigte Wirkung, denn bereits kurz nach Wiederanpfiff erhöhten die Pinguine auf 0:3. Doch wie bereits im zweiten Spielabschnitt nahm man unnötige Strafzeiten in Kauf, die die Ulmer nicht für sich zu nutzen wussten. In der 48. Spielminute gelang den Gastgebern dann der Anschlusstreffer, womit die Partie noch einmal an Spannung gewann. Aber selbst als die Donaustädter ihre Torfrau kurz vor Schluss zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis holten, wollte ein weiteres Tor nicht gelingen, womit sich am Ende die Pinguine über drei Punkte freuen durften. Der Endstand von 1:3 spiegelt die Partie gut wieder und so festigen die Pinguine den vorletzten Tabellenplatz und lassen die ‚Rote Laterne‘ zurecht in Ulm.Das nächste Heimspiel der U15 findet am kommenden Sonntag um 16:45 in der Hydro-Tech Arena statt.(Fotos: Peter Thomas)