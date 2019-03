Überzeugende Vorstellung beim Deutschlandpokal - Pech in Germering

Josua Strol hat beim Deutschlandpokal eine tolle Vorstellung hingelegt und gegen die bis zu 4 Jahre älteren Konkurrenten einen guten Mittelfeldplatz (7 von 13) in der Kategorie "Nachwuchs A U15" erzielt. Damit hat er gezeigt, dass er für die Bayrichen Jugend-Meisterschaften (08.-10.03.) in einer top Form ist - hier darf er noch in der Kategorie "Neulinge U11" antreten und hat gute Chancen, wie im letzten Jahr in seiner Altersklasse den Titel zu holen.Beim 25. Germeringer Pokal erzielten zur gleichen Zeit die Hobby-Läufer 4 Podestplätze und 6 mal die "Holzmedaille" (4. Platz), aber für ganz oben fehlte das berühmte Quentchen Glück.Für die Erwachsenen reichte es bei Skate Berlin Adult ebenfalls zu einem Podestplatz: In der Kategorie "Ladies Free Skating Silver I" erreichte Patrizia Ucci den 3. Platz.