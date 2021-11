U17 entführt Punkte aus Bad Wörishofen

Bereits in der dritten Spielminute durften die Brunnenstädter jubeln und spielten sich im weiteren Verlauf der Partie weitere Chancen heraus. Doch selbst eine 5:3-Überzahl konnte nicht genutzt werden, um den Vorsprung bis zur ersten Pause zu erhöhen, daher ging es mit einer denkbar knappen 0:1 Führung zum ersten Pausentee.Etwas frischer kamen die Hausherren aus der Kabine, die am Anfang des zweiten Spielabschnitts zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgleichen konnten. Doch die Pinguine erinnerten sich daran, dass da noch eine Rechnung offen war und stellten nur kurz nach dem Ausgleich den alten Abstand von einem Tor her. Während eines erneuten Powerplays, die es auf beiden Seiten im gesamten Spiel immer wieder gab, konnte der Goalie der Spielgemeinschaft durch einen gut platzierten Schuss ein weiteres Mal zum Zwischenstand von 1:3 überwunden werden. Kurz vor Ende des zweiten Drittels trugen sich jedoch die Hausherren nochmals in die Scorerliste ein, weshalb es schließlich erneut mit einer knappen Ein-Tor-Führung für das Königsbrunner Team in den letzten Spielabschnitt ging.Dass man hier unbedingt gewinnen wollte, zeigten die Pinguine, die sich unermüdlich zahlreiche Chancen erarbeiteten, welche jedoch leider allesamt ungenutzt blieben. Ein wenig bitter dürfte es daher gewesen sein, dass man angesichts der deutlichen Chancenüberlegenheit, in der Mitte des Schlussdrittels den erneuten Ausgleich hinnehmen musste. Besonders in den letzten Spielminuten erhöhten die Brunnenstädter allerdings nochmal deutlich den Druck, indem sie zahlreiche Schüsse auf das gegnerische Gehäuse abfeuerten – doch das entscheidende Tor wollte in der regulären Spielzeit nicht fallen.Das Penaltyschießen musste also entscheiden, wer als Sieger aus diesem Duell hervorgehen würde. Hier war es schließlich der Kapitän, der den letzten und entscheidenden Penalty routiniert verwandelte und somit zwei Punkte sicherstellte. Angesichts des Spielverlaufs und vor allem des Chancenübergewichts im letzten Spielabschnitt, wären drei Zähler sicher auch mehr als verdient gewesen, doch das Team feierte mit den mitgereisten Eltern und Fans trotzdem überglücklich, dass man im Shout-Out die Nase vorn behalten hatte.Das nächste Spiel findet am Freitag, den 26.11.2021 um 20:00 Uhr in der Hydro-Tech-Arena statt. Der Eintritt ist frei.Bilder: Peter Thomas