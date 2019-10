TSV Königsbrunn beim den 12. SCHWABEN-SAUERLAND-CUP

Am Samstag und Sonntag 12 / 13 Oktober 2019 stand der 12. Schwaben Sauerland Cup beim TSV Bobingen an. Bei diesem Turnier sind wir seit einigen Jahren als Partnerverein mit dabei und so spielten auch heuer wieder zahlreiche Team vom TSV Königsbrunn bei diesem Turnier.

Bei einer hervorragenden Organisation vom TSV Bobingen (Inkl. Wetter) und abwechslungsreichen Rahmen Programm hatten alle unsere Teams einen riesen Spaß bei diesem Regionsübergreifenden Freundschaftsturnier.Auch Sportlich konnten wir uns gut behaupten und so erzielten unsere Teams zwei Turniersiege und weitere sehr gute Platzierungen!Wir freuen uns jetzt schon auf den 13. SCHWABEN-SAUERLAND-CUP beim SV Schmallenberg/Fredeburg im Sauerland zum 100-jähigen Vereinsjubiläum vom Do.11.06.- Sa. 13.06.2020 (2. Bayerische Pfingstferienwoche).Wir werden dort hoffentlich in allen Altersklassen wieder antreten können und unsere Titel verteidigen.