Saisonaus für Hayden Trupp

Königsbrunn : Hydro-Tech Eisarena |

Mit 5:9 verliert der EHC Königsbrunn sein Heimspiel gegen den Rekordmeister EV Füssen. Dabei zeigten die Brunnenstädter eine starke kämpferische Leistung und kamen nach einem klaren Rückstand wieder zurück in die Partie.

Königsbrunn trat mit 15 Feldspielern und zwei Goalies an, im Tor stand Donatas Žukovas. Torfrau Jennifer Harß war mit der Nationalmannschaft in Russland unterwegs, dafür saß heute der 18-jährige Leon Streicher als Backup auf der Bank. Unter der Woche hatte es ja Einzelgespräche mit einigen Spielern gegeben, der Königsbrunner Vorstand erwartete eine Reaktion der Mannschaft.Doch die Brunnenstädter starteten sehr nervös in die Partie und leisteten sich viele unnötige Fehler, von denen die Gäste aus Füssen profitieren konnten. Der Rekordmeister ließ von Anfang an schön die Scheibe laufen und setzte sich im Drittel der Brunnenstädter fest. In der dritten Spielminute setzte es gleich zwei Treffer, nachdem der EV die Unordnung in der Königsbrunner Mannschaft nutzte, Goalie Žukovas war chancenlos. Beim EHC war noch mächtig Sand im Getriebe, die Scheibe landete immer wieder beim Gegner. In der elften Spielminute nutzte Füssen eine Überzahlsituation und zog nun auf 3:0 davon, es wurde sehr still in der Halle. Das einseitige Spiel drohte zum nächsten Debakel für Königsbrunn zu werden, doch in einer Druckphase der Gäste netzte Matthias Forster zum 1:3 ein. Der EHC war nun im Spiel angekommen, bis zur Pause fielen dann aber keine weiteren Treffer mehr.Nach Wiederanpfiff präsentierte sich Königsbrunn wesentlich stärker als im ersten Abschnitt und kam immer wieder zu Möglichkeiten. In der 25. Spielminute brachte dann Jeffrey Szwez den Königsbrunner Anhang zum Jubeln, als er zum 2:3 einnetzte. Beide Mannschaften kamen immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor. Als Henning Schütz nach einer umstrittenen Entscheidung zwei Minuten auf die Strafbank musste, nutzten die Gäste das Überzahlspiel und erhöhten auf 2:4. Leider verletzte sich Hayden Trupp kurz darauf, als er unglücklich in die Bande stürzte. Für ihn war die Partie nun beendet, wie sich später herausstellte bedeutete es auch das Saison-Aus für den sympathischen jungen Amerikaner. Königsbrunn blieb aber weiter im Spiel, denn in der 39. Spielminute traf Matthias Forster erneut mit einem verdeckten Schuss ins gegnerische Tor und sorgte so für den 3:4 Drittelendstand.Gleich nach der Pause profitierten die Gäste von einem haarsträubenden Puckverlust und erhöhten auf 3:5. Königsbrunn glaubte aber weiter an einen Erfolg und kam bis zur 48. Spielminute durch Treffer von Henning Schütz und Lukas Fettinger auf 5:5 heran, die Partie war wieder offen. Doch in der 53. Spielminute ging Füssen nach einem schönen Schlagschuss von der blauen Linie erneut in Führung, kurz danach setzte es eine Strafe gegen den EHC Königsbrunn, der wohl sechs Feldspieler auf dem Eis hatte. Allerdings, so reklamierte EHC Coach Sven Rampf später, hatte der EV Füssen wohl ebenfalls sechs Feldspieler auf dem Eis, was für die Gäste aber folgenlos blieb. In Überzahl traf Füssen zum 5:7, Königsbrunn nahm nun Goalie Donatas Žukovas zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. Doch die Gäste spielten die Partie souverän weiter und netzten in das leere Tor ein. Und auch der zweite Versuch ohne Goalie ging gründlich in die Hose, so dass es noch ein zweites empty net goal gegen den EHC setzte, am Ende stand es 5:9 für die Gäste.Füssen holt sich verdient drei Punkte aus der Brunnenstadt, musste aber kurz vor Spielende den Ausgleich hinnehmen und nutzte dann clever die gebotenen Chancen. Königsbrunn konnte nur kämpferisch mithalten und muss bis Ende der Saison ohne seinen besten Vorlagengeber Hayden Trupp auskommen.In der Pressekonferenz zeigte sich EHC-Coach Sven Rampf aber zufrieden mit dem Einsatz seiner Mannschaft: „Es war sicher kein schönes Spiel, denn wir stecken momentan in einer Situation, in der es nicht gut für uns läuft. Wir mussten dann über Kleinigkeiten und Kampf wieder in die Partie kommen, da gehört Körperspiel dazu. Meine Mannschaft hat eine deutliche Reaktion gezeigt, leider hat sich Hayden Trupp bei einem Sturz in die Bande wohl Elle und Speiche gebrochen. Das ist sehr hart für uns und wir hoffen, dass er bald wieder spielen kann. Am Anfang haben wir leider wieder geschlafen, das ist uns nicht das erste Mal passiert. Dann liegen wir 3:0 hinten und haben uns auf 5:5 zurückgekämpft. Wir haben heute aber ein Zeichen gesetzt. Ich hoffe, dass es nun bei jedem angekommen ist und wir auch künftig von der ersten bis zur letzten Sekunde Einsatz zeigen.“Tore: 0:1 Böck (Nadeau, Wood) (3.), 0:2 Payeur (Krötz, Klein) (3.), 0:3 Dropmann (Newhook, Klein) (11.), 1:3 Forster (Streicher, Zimmermann) (17.), 2:3 Szwez (Auger) (25.), 2:4 Simon (Besl, Nadeau) (34.), 3:4 Forster (Hermann) (39.), 3:5 Wood (Payeur, Klein) (41.), 4:5 Schütz (Auger) (44.), 5:5 Fettinger (Auger) (48.), 5:6 Velebny (Krötz, Simon) (53.), 5:7 Klein (Newhook, Vaitl) (56.), 5:8 Wiedemann (Wood) (58.), 5:9 Besl (Payeur, Klein) (60.)Strafminuten: EHC Königsbrunn 18+10 EV Füssen 8 Zuschauer: 444