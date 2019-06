Roman Jocher( 16) und Andreas Kühnel (15) qualifizieren sich für Deutsche Meisterschaften

Nach zwei anstrengenden Tagen gelang ihm bei starker Konkurrenz auf Anhieb mit 6233 Punkten ( Platz 6) die Qualifikation für die Deutsche Mehrkampf-Meisterschaft im August 2019 in Ulm. Auch wenn Roman mit einigen seiner Leistungen nicht ganz zufrieden war, ist es dennoch ein hervorragendes Ergebnis und Ansporn für weitere Trainingsansätze.Auch für Andreas Kühnel und Sebastian Wachtler (14) zahlte sich die gute Trainingsarbeit aus.Bei den am 2.Juni in Aichach ausgetragenen Schwäbischen Block-Meisterschaften M15, startete Andreas im Block Sprint/Sprung und Sebastian im Block Lauf.Hierbei erreichte Andreas nicht nur Platz 1 und 5x persönliche Bestleistung, sondern mit 2896 Punkten ebenfalls die Qualifikation für die Deutschen Block-Meisterschaften im August in Lage. Bereits im Mai konnte er sich die Teilnahme an der Deutschen Einzelmeisterschaft im Hürdenlauf sichern.Sebastian erkämpfte sich in seinem Block mit 2181 Punkten einen guten 2.Platz.