Reinhard Rausch weiterhin an der Spitze des Skiclub Königsbrunn

Marcus Fischer wird als 2. Vorstand der neue Mann an seiner Seite



Hauptthema der diesjährigen Jahreshauptversammlung beim Skiclub Königsbrunn waren Neuwahlen. Sportreferent Daniel Rittl, der als Vertreter der Stadt Königsbrunn der Einladung gefolgt war, fungierte unterstützend für den Wahlablauf.



Wahlen

Rückblick

Jubilare

Sowohl der seit 16 Jahren amtierende 1. Vorstand Reinhard Rausch als auch Fischer, der seit 3 Jahren aktives Mitglied in der Abteilung Alpin ist, wurden einstimmig in ihre Ämter gewählt. Rausch, für den es nach eigener Aussage die letzte Amtsperiode ist, will seinen Vize als Nachfolger in die Vereinsführung einarbeiten.Die bisherige Schriftführerin Karin Rausch stellte sich nach 26 Jahren nicht mehr zur Wahl. Hier übernimmt Robert Gillner das Amt. Kassiererin bleibt Irene Tarasenko, Abteilungsleiter Alpin bleibt Heiko Dieterich, Stellvertreter Bernhard Kuchenbaur, Beisitzer Bernhard Vogg, Christian Müller und Guiseppe Laccone.Die Leitung der Skischule werden künftig Selina Schröter und Anna-Lena Oppenländer gemeinsam ausüben.Die Leitung der Abteilung Triathlon übernehmen Manuel Bernhard und Vanessa Stehle, Beisitzer sind Stefan Stehle, Klaus Weiberg und Maria Hivner.Abteilung Gymnastik leitet Marina Rainer, Jugendleitung übernimmt weiterhin Theresa Weiberg, Stellvertreterin Lea-Sofie Oppenländer, Jugendsprecherin Maja Dieterich, Pressewartin Heike Schröter, Kassenprüfer Dagmar Vogg und Manuela Regler.„5 Tage nach der letzten Jahreshauptversammlung 2020 kam der erste Lockdown“, so resümierte Vereinspräsident Reinhard Rausch in seiner rückblickenden Rede. Dementsprechend konnte er auch kaum von besonderen Veranstaltungen oder sportlichen Erfolgen berichten. Der Skiclub Bus wurde mangels Einsätze vorübergehend abgemeldet, das Vereinsgelände war gesperrt, weder Triathlon noch andere Sportangebote konnten durchgeführt werden. Erst im Juni 2021 war unter Beachtung der gebotenen Pandemie-Bestimmungen Vereinssport wieder möglich. Leider wurde auch dieses Jahr die viel besuchte Skibörse abgesagt, da Abstandsregeln nicht einzuhalten wären. Reinhard Rausch hofft jedoch, dass im kommenden Winter die beliebten Kinder- und Jugend-Skikurse wieder angeboten werden können.Die Berichte der einzelnen Abteilungen fielen kurz aus, allesamt jedoch mit der Hoffnung, in der kommenden Saison wieder in das Sportgeschehen eingreifen zu können. Die Leiterin der Jugendabteilung Theresa Weiberg präsentierte „Das Sportspiel – Die Schnitzeljagd auf besondere Art im Sportpark West“, ein spannendes und gelungenes Sportangebot im Ferienprogramm, das zwischen 2 Lockdowns in 2020 und auch in diesem Jahr stattfinden konnte.Eine große Reihe von Auszeichnungen langjähriger und verdienter Mitglieder beschloss die Versammlung. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Maria Biendl, Heinz Brenner, Irene Tarasenko, Peter Tarasenko, Klaus Weiberg, Caroline Zechmann und Rita Nitsche. Für 50 Jahre Mitgliedschaft Margret Austermann, Rudolf Hanke, Heinz Hübner, Anton Kurz , Max Roidel und Roland Sager. Die bronzene Nadel des BlSV für 15 Jahre Vereinstätigkeit erhielt Pressewartin Heike Schröter.