Pinguine im neuen Beinkleid – Stutzen für den Eishockeynachwuchs

Dank dem Sponsoring vom Königsbrunner Bauunternehmen Sorkale GmbH können sich alle sieben Eishockeymannschaften des EV Königsbrunn mit neuen Stutzen präsentieren.

Mit Dynamik, Ehrgeiz, Teamgeist und Zusammenhalt meistern die Pinguine auf dem Eis Höhen und Tiefen. Diese Werte spiegeln sich auch in der Unternehmenskultur der Sorkale GmbH wider – Innovativ und Hand in Hand. Bereits Mädchen und Buben ab 6 Jahre nehmen beim EV Königsbrunn im Team aktiv am Eishockeyspielbetrieb unter dem Dach des Bayerischen Eissport-Verbandes (BEV) teil. Alle Kinder und Jugendlichen bis hin zur 1. Mannschaft sowie die Damenmannschaft des EV Königsbrunn trainieren und spielen sich im Team mit Technik, Kraft und Ausdauer zum Erfolg, menschlich wie sportlich.„Wir unterstützen die Förderung der Jugend zu sinnvoller Freizeitgestaltung und wollen gleichzeitig gesellschaftliche Verantwortung übernehmen“, so der Ansporn und Anspruch der Sorkale GmbH.