Neue BMX-Räder für den MAC Königsbrunn

Unterstützt wurde dabei der MAC Königsbrunn e.V. im ADAC durch die Augusta-Bank eG Raiffeisen-Volksbank, die durch eine Spende in Höhe von 500 Euro die Vereinskasse wieder etwas auffüllte.

Auch wenn die BMX-er mit eigenen Rädern unterwegs sind benötigt der Verein eine Auswahl an Rädern in verschiedenen Größen für die Probanten. Während der Schnuppertrainingsein-heiten stellt der MAC Räder zur Verfügung die auch einem natürlichen Verschleiß unterlie-gen. So wurden wieder neue Räder angeschafft.Timo Fischer, stellvertretender Regionalleiter in Königsbrunn, übergab den symbolischen Scheck an die beiden Vorstände Stefanie Fließ und Günther Wagner während des Trainings.Der MAC bedankt sich auf diesem Weg nochmals für Unterstützung.