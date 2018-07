Königsbrunn : AWO Begegnungsstätte |

Zeiten  10 Termine, Do ab 13.09.2018, 16.00-17.00 Uhr



Kursgebühr 40,00 €/Mitglieder 32,00 €



Kursleiterin Claudia Klingenstein



Inhalt  Tanzen hält Körper und Gedächtnis in Schwung, macht Spaß und hält fit. Es werden einfache Schritte ohne Partner getanzt.



Anmeldung Die und Do , 9.00-12-00 Uhr, Tel 08231/86650

oder per Email awo-koenigsbrunn@arcor.de



Schauen sie doch auch mal auf unsere Homepage www.awo-koenigsbrunn.de