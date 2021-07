Letztjährige U13 des EV Königsbrunn gehört zu den Gewinnern des "Leistung lohnt" Wettbewerbs 2020

Beim Wettbewerb „Leistung lohnt 2020“ bewarben sich letzten Sommer mehr als 20 Mannschaften aus der Region für das Trikotsponsoring. Unter ihnen wählte eine LEW-Jury die zehn Siegerteams aus. Entscheidend war zum einen, wie kreativ die jungen Sportlerinnen und Sportler ihre Bewerbung gestalteten. Zum anderen zählten auch die sportlichen Leistungen und Erfolge. Beim Eishockey-Nachwuchs des EV Königsbrunn kam beides zusammen: Die Eishockeyspielerinnen und -spieler wurden in der Saison 2019/20 Bezirksliga-Meister und sind in die Landesliga aufgestiegen. Außerdem konnten sie die Jury mit einem aufwendig gestalteten Fotobuch überzeugen und indem sie für die Teamvorstellung kurzerhand ein Eishockeytor umfunktionierten und dekorierten.Der Abschluss von „Leistung lohnt 2020“ markiert zugleich den Auftakt einer neuen Runde des Wettbewerbs. Noch bis 30. Juli können sich Jugendsportmannschaften wieder für das Trikotsponsoring bewerben. Dabei kommt es vor allem auf die kreative Umsetzung an: Je origineller und peppiger ein Team seine Bewerbung gestaltet, desto besser sind die Gewinnchancen. Entscheidend sind außerdem die Leistungen und das Engagement der Mannschaft – vor allem vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie: „Uns interessiert auch, wie die Teams während der Pandemie sportlich aktiv geblieben sind und wie sie den Zusammenhalt trotz Kontaktbeschränkungen gestärkt haben. Virtuelle Trainingsangebote, kreative Team-Aktionen oder soziales Engagement – all das sind Punkte, die wir bei der Auswertung der Bewerbungen berücksichtigen werden“, sagt Sebastian Schipfel, Koordinator Sportsponsoring bei LEW.Jugendsportmannschaften aller Sportarten sind zum Mitmachen eingeladen. Weitere Infos unter: www.lew.de/leistung-lohnt.Mit dem Wettbewerb „Leistung lohnt“ unterstützt LEW seit 2003 Jugendmannschaften aller Sportarten mit einer jährlichen Fördersumme in Höhe von insgesamt 15.000 Euro.Bildmaterial:„Pressefoto 1“: Peter Kraus, Leiter LEW-Kommunalbetreuung (Mitte links), überreichte die neuen Jacken im Beisein von Königsbrunns Erstem Bürgermeister Franz Feigl (Mitte rechts) an die jungen Sportlerinnen und Sportler.„Pressefoto 2“: Die Eishockeyspielerinnen und -spieler konnten die Jury unter anderem mit einem Eishockeytor überzeugen, das sie für die Teamvorstellung umfunktionierten und dekorierten.„Pressefoto 3“: Eishockeyspieler David Gerner hat die neue LEW-Jacke bereits im Einsatz. Peter Kraus, Leiter LEW-Kommunalbetreuung (links) und Königsbrunns Erster Bürgermeister Franz Feigl präsentieren das Eishockeytor, mit dem sich die Mannschaft bei „Leistung lohnt“ beworben hatte.Bildnachweis für alle Fotos: LEW / Thorsten Franzisi