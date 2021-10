Let’s dancepoint! – Endlich wieder Tanzturniere in Königsbrunn

Königsbrunn : Clubheim TSC dancepoint e. V. |

Zur großen Freude aller Tanzbegeisterten war es wieder soweit. Beim TanzSportClub dancepoint e.V. im Clubheim in der Weißkopfstraße in Königsbrunn konnten in den letzten Wochen zwei Lechtanz Festivals in den Tanzkategorien Standard und Latein stattfinden.

In verschieden Altersgruppen, als auch Leistungsklassen stellten die aus dem gesamten Bundesgebiet und aus Österreich angereisten Tanzpaare ihr Können den Wertungsrichtern unter Beweis. Das Publikum war begeistert von den sportlichen Leistungen der Parkettkünstler in den Standardtänzen Langsamer Walzer, Tango, Quickstep, Slow Foxtrott, Wiener Walzer und in den Lateinamerikanischen Tänzen Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive, Samba, Paso Doble. Corona-bedingt gab es eine Begrenzung der Zuschauerzahl auf jeweils 50 pro Turniertag.Am 04./05. September, beim 1. Senioren Lechtanz Festival, wurden einige Klassen von Seiten des Landestanzsportverbandes als Bayerische Landesmeisterschaften ausgetragen.Das erfolgreichste Paar in Bezug auf Treppchenplätze bei diesen Landesmeisterschaften kam vom TSC dancepoint e.V. Königsbrunn. Andreas Hesse und Evelin Niemann wurdenin den Disziplinen Senior III D Standard + Senior III D Latein undin Senior III C Standard + Senior III C Latein. Eine Riesen-Überraschung war die Teilnahme desFabian Wendt und Anne Steinmann aus Berlin. Sie lobten, wie viele andere Paare auch, die Atmosphäre, die herzliche Aufnahme und das Clubheim. Ein Paar, das sonst weltweit in Hallen mit 5000 Besuchern tanzt.An der zweiten Veranstaltung, beim 16. Lechtanz Festival am Wochenende 02./03. Oktober waren die Hauptgruppen der Klassen D-S Latein und Standard eingeladen. Alle Turniere Standard D–A am Sonntag sind für den Bayernpokal gewertet worden.In Summe wurden über 40 spannende Tanz-Wettbewerbe an vier Wettkampftagen ausgetragen. Die Platzierungen sind auf der Homepage des TSC dancepoint e.V. ( www.tsc-dancepoint.de ) unter der Rubrik Tanzsport einsehbar.Die Tanzturniere fanden bei toller Atmosphäre und guter Stimmung im Clubheim des TSC dancepoint e.V. statt. Das positive Feedback der Teilnehmer bestätigte, dass es gelungene Veranstaltungstage waren. Vor allem die große zur Verfügung stehende Tanzfläche und das ideal vorbereitete Parkett begeisterten die Tanzpaare.Das nächste Turnierist bereits in Vorbereitung, welches am 15./16. Januar 2022 wieder im Clubheim in Königsbrunn stattfinden wird.