Königsbrunner Polizei-Judoka für ihre langjährigen Verdienste ausgezeichnet

„Euer jahrelanges Engagement ist die Basis für die Qualität und die Erfolge, das Ergebnis sieht man auch an der hohen Zahl Judointeressierter in allen Altersklassen, die gerne zu den Polizei-Judoka ins Training kommen“, so Schwalber. Volker Leitermeier, zweiter Vorstand in der Judoabteilung erhielt für seine über siebenjährige Tätigkeit in der Vorstandschaft sowie für die Organisation und Betreuung von zahlreichen Judoveranstaltungen das Lorbeerblatt in Bronze.Marc Schwalber wurde für über 20-jähriges Engagement als Übungsleiter geehrt. Der Augsburger Polizeibeamte leitet seit Jahren mit großem Erfolg auch Selbstbehauptungskurse für Frauen und Mädchen und hat dafür die höchste Ausbildung des Deutschen Judo-Bundes (DJB).Stefan Wegmann wurde mit einem Kalender der IJF (Weltjudoverband) für seine zuverlässige Unterstützung im Anfängertraining und beim Mini-Judo der 4 – 6-Jährigen gedankt.Bilder von Johannes Daxbacher