Jungen und Herren – Zwischen Aufstieg und Abstiegskampf

Jungenmannschaft

DieTischtennis-Jungenmannschaft um Betreuer Christoph Glas spielte in der Bezirksklasse A Gruppe 1 Augsburg-Süd eine ordentliche Saison, so stehen Daniel Habenicht, Sascha Weber, Sebastian Cohrs, Jens Dobelstein, Christian Sulski, Julian Gentner, Gabriel Beier und Tom Meyer auf einem guten dritten Platz mit 17:7 Punkten. Bilanztechnisch sind Daniel Habenicht und Sascha Weber mit 25:5 bzw. 18:7 Spielen Zweit- bzw. Sechstbester Spieler der Liga von derzeit 48 Spielern.

Herren I: Zwei klare Auswärtserfolge

Nach drei relativ deutlichen Spielen gegen den FSV Wehringen, Post SV Augsburg IV und TSV Haunstetten 1892 (jeweils 9:1 Siege), dazwischen das Unentschieden gegen den Kissinger SC kam es zum Stadtduell „auswärts“ beim TSV Königsbrunn IV.Auch hier konnten die PSVler zunächst in den Doppeln souverän starten (3:0), nach den Doppeln folgten drei relativ klare Erfolge von Patrick Kienle, Daniel Weiser und Korbinian Kranzfelder. Florian Siegwart behielt die Ruhe und konnte sich knapp im fünften Satz durchsetzen. Daniel Ruder und Jörg Haug, der für den fehlenden Andreas Berndorfer spielte, konnten den Deckel zum 9:0 drauf machen (jeweils 3:1 Siege).Beim Post SV Augsburg V konnten Patrick Kienle, Daniel Weiser, Florian Siegwart, Korbinian Kranzfelder, Daniel Ruder und Jonas Deuringer ebenso ein 9:0 erreichen.In der Tabelle ist der PSV weiterhin auf dem zweiten Platz hinter Kissing, die jedoch ein Spiel mehr haben. Drei spannende Spiele gegen Gegner aus dem oberen Tabellendrittel, in der die Mannschaft nochmals alles geben kann, stehen noch aus, um den Aufstieg zu packen und evtl. nächstes Jahr eine Liga höher zu starten.



Zweite Herrenmannschaft kann Abstieg wohl nicht mehr verhindern

Nach dem erfolgreichen Start in die Rückrunde mit einem Sieg (TSV Bobingen II) und einen Unentschieden (TV Mering II) folgten gegen die oberen Mannschaft der Tabelle relativ klare Niederlagen, besonders bitter ein 6:9 gegen TSG 1889 Augsburg-Hochzoll VII und ein 8:8 gegen den Polizei SV Augsburg, als die Herren schon 7:3 führten und dieses Spiel nicht heimbringen konnten. Somit wird ein Abstieg wohl nicht mehr zu verhindern sein, aktuell steht die Mannschaft mit zwei Punkten Abstand zum vorletzten Platz in der Tabelle. Bilanztechnisch kann Jörg Haug durchaus überzeugen, so ist er aktuell mit 20:8 Spielen viertbester Spieler der Liga.

Dritte Mannschaft überrascht im Abstiegskampf – wird es reichen?

Auch die dritte Herrenmannschaft steckt mitten im Abstiegskampf. Lag die Mannschaft mit Abschluss der Vorrunde mit nur einem Sieg und einem Unentschieden (3:15 Punkten) auf dem vorletzten Platz, gibt die Mannschaft nicht auf. Zwar begann die Rückrunde nicht gut mit der Niederlage gegen den TV Mering III (auch hinten in der Tabelle), jedoch überraschten die Herren mit zwei 9:6 Siegen gegen Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld (TSV 1847 Schwaben Augsburg und DJK Göggingen e. V. II).Besonders verlassen konnte sich die Mannschaft auf Bianca Willert (5:1 Spiele), die ebenso wie Gözde Inac (1:0) bei den Herren aushalfen. Auch Andreas Göschl spielt eine sehr gute Rückrunde mit einer aktuellen Bilanz von 8:2. Sehr erfreulich zu sehen ist der Einsatz von unserem Jugendspieler Daniel Habenicht, der nun erste Erfahrungen in der dritten und zweiten Herrenmannschaft sammeln kann, ebenso die Einsätze von Chayah Markeli, Rudolf Beckers und Thomas Meier, die sich dem PSV seit letzten Sommer angeschlossen haben.Ob es letztendlich für die dritte Herrenmannschaft für den Klassenverbleib reicht wird sich zeigen, es stehen noch drei schwere Spiele an.