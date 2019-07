Judokinder und -anfänger mit Freude und Erfolg auf der Judomatte; Große Nachfrage beim Polizeisportverein Königsbrunn

Vor allem das Herzblut, welches die Übungsleiter gerne für ihre Judo-Schützlinge investieren, sowie das regelmäßige und qualifizierte Trainingsangebotbieten ein besonders motivierendes Lernumfeld. So werden neben den ersten Judotechniken wie verletzungsfreies Fallen oder der Verbesserungder Gesamtkoordination den Kindern auch spielerisch soziale Kompetenzen in der Gruppe vermittelt. So ist es nicht verwunderlich, dass sowohlin der Mini-Judogruppe (4 - 6 Jahre) als auch in den Anfängergruppen (6 - 10 Jahre) persönliche Erfolge und große Entwicklungen zu erkennen sind.Freude und Erfolg sind eine gute Mischung auf der Tatami (Judomatte) und motivieren Kinder, Eltern aber auch die Judotrainer des Polizei-SV Königsbrunn.Interessierte können sich gerne bei den beiden Jugendleitern Marc Schwalber (jugend1@judokoenigsbrunn.de) oder Peter Albrecht (jugend2@judokoenigsbrunn.de) melden.