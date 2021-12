Judo-Weihnachtsgeschenk

So durfte Noah die schon lange geplante Gürtelprüfung, die wegen den Corona-Einschränkungen nicht möglich war, über ein Zoom-Training ablegen.Aus Mangel an einem Trainingspartner lud Noah seinen Stofftiger ein, kleidete ihn mit dem Judoanzug und hatte so einen kooperativen Partner für seine allererste Gürtelprüfung.Prüfer und Vereinsvorstand Johannes Daxbacher schaltete sich in das Training ein und Noah zeigte sein Können.Gleich nach dem Bestehen dieser außergewöhnlichen Prüfung klingelte es an der Haustüre und Trainer Wolfgang Schar stand zur Freude aller mit dem neuen weiß-gelben Gürtel in der Tür.Alle mittrainierenden Polizei-Judoka gratulierten und freuten sich über diese ungewöhnliche Judoprüfung in ungewöhnlichen Zeiten.