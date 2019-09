Heiß auf Eis, trotz Sonnenschein – Eishockey Trainingscamp in Königsbrunn

Zwei Tage Höchstleistung, Spaß und Sonnenschein auf und neben dem Eis – Rund 120 Kufencracks starten in die Saison

Reges Treiben das gesamte Wochenende in und um die Hydro-Tech Eisarena: Der Eishockey Förderverein hatte zu Saisonbeginn zum Trainingscamp geladen. Jede der sechs Mannschaften stand dabei rund vier Stunden auf dem Eis und wurde zusätzlich in Athletik, Fitness und Koordination trainiert. Somit erlebten die Aktiven auch dieses Jahr wieder einen intensiven und optimalen Saisonstart. Dies bei gutem Eis und zugleich schönsten Spätsommerwetter.Neben dem Eis das Team von Hello Fit Augsburg für schweißtreibende Athletik-Einheiten, um beizutragen, dass die Pinguine in der neuen Saison mit wenig nennenswerten Verletzungen über die Runden kommen sollten. Parallel zu einem Ausrüstungs-Check für alle Spieler, durch den Partner Sweep Hockey Augsburg, bot ein Flohmarkt die Möglichkeit seine Eishockeyausrüstung kostengünstig zu ergänzen.Das Team des Eishockey Fördervereins sorgte über die zwei Tage für rund 120 Spieler, Trainer sowie zahlreiche Betreuer für Verpflegung. An den zwei Tagen wurden rund 200 Mittagessen ausgegeben. Im Vereins-Bistro "Pinguin" fanden zudem für jede Mannschaft die Teambesprechungen zum Saisonauftakt statt und auch der gesellige Austausch und Spaß der "Pinguine-Familie" kam nicht zu kurz. Spieler und Vorstand des EV Königsbrunn zeigten sich einmal mehr beeindruckt von der Frauenpower des Eishockey Förderverein-Teams um Anja Gemmersdörfer, Ina Bush, Barbara Lacher, Claudia Paul und Cornelia Schuster sowie zahlreichen weiteren engagierten Helferinnen und Helfern.Das Fördervereins-Team hatten vor und während den zwei intensiven Trainingstagen zweifelsohne wieder Schwerstarbeit geleistet. Nach einem so vielfältigen und intensiven Trainingscamp dürften Spielerinnen und Spieler der Pinguine nun bestens für die neue Eis-Saison gerüstet sein.Neuinteressierte Kinder sind willkommen, bei der „Laufschule“ in den Eishockeysport reinzuschnuppern. Jeden Dienstag und Mittwoch, Treffpunkt 15.45 Uhr sind alle interessierten Kinder aus Königsbrunn und Umgebung zum unverbindlichen Reinschnuppern eingeladen. Ein großes Team an erfahrenen Trainern sorgt hier für viel Spaß bei den ersten Schritten auf Eis. Die notwendige Ausrüstung kann in den ersten Monaten komplett ausgeliehen werden. Mehr Informationen unter http://ev-koenigsbrunn.de/.