Gelungenes Schaulaufen

Am 12.12.2021 haben wir - vor wegen der Corona-Hygieneschutzmaßnahmen reduziertem Publikum - unser Schaulaufen durchgeführt. Alle Läufer waren voller Elan dabei, angefangen von der jüngsten, die teilweise erst im September/Oktober mit dem Eislaufen begonnen haben, bis zu unseren Kürläufern, und begeisterten das Pulikum mit einem abwechslungsreiches Programm aus 10 Gruppen- und 9 Einzelbeiträgen.Eröffnet wurde das Schaulaufen von den kleinsten, die zu "In der Weihnachtsbäckerei" mit Ihrer Übungsleiterin Juliana zeigten, dass sie schon einiges gelernt haben. Auch die anderen Gruppen, ob zu Musical-Klängen aus "Die Eiskönigin" oder zu peppiger Disco-Musik, konnten das Publikum überzeugen.Bei den Einzeldarbietngen war von Läuferinnen mit ihrer ersten Kür bis zu langjährigen Kürläufern ebenfalls ein breiter Mix vertreten. Unumstrittener Höhepunkt waren dabei die beiden Programme unseres frischgebackenen bayrischen Vizemeisters (Nachwuchs A) Josua Strobl.Wer jetzt Lust auf Eiskunstlauf bekommen hat, ist in unserem Ferienkurs in den Weihnachtsferien oder zu einem Schnuppertraining herzlich willkommen. Nähere Informationen und auch mehr Bilder vom Schaulaufen finden Sie auf unserer Homepage