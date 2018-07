Königsbrunn : AWO Begegnungsstätte |

Zeiten  Mo 16.00-1700 Uhr



Kursgebühr 25,00 €/ Mitglieder 20,00 €



Kursleiterin Jutta Scheuffelhut



Inhalt  Sie lernen Techniken des Faszientrainings und beugen damit Verletzungen vor und halten ihren Körper fit. Sie aktivieren das Fasziennetz von außen durch den Einsatz von Rollen in verschiedenen Größen und Härtegraden.

Bitte Faszienrolle mitbringen, falls vorhanden.



Anmeldung Di und Do , 9.00-12.00 Uhr , Tel. 0823186650

oder per Email awo-koenigsbrunn@arcor.de



Besuchen Sie doch auch unsere Homepage www.awo-koenigsbrunn.de