Erstes Spiel für die U9 des EV Königsbrunn

Die U9 Mannschaft des EV Königsbrunn zeigt, dass sich ein solides Training bezahlt macht. Beim ersten Punktspiel überraschten die kleinsten Pinguine mit kurzweiligen Spielen und einer super Leistung.

Am vergangenen Samstag startete die Saison nun auch für die Jüngsten beim EV Königsbrunn. Die Spieler der U9 durften endlich aufs Eis. Den neuen Regeln entsprechend startete die Begegnung mit dem ESV Buchloe Pirates mit den sogenannten Laufspielen. In vier Laufspielen zeigen die Spieler*innen ihr fahrerisches Können. Slalom laufen, vorwärts, rückwärts mit und ohne Scheibe, hier müssen die Kinder ihre Technik Skills unter Beweis stellen. Die Laufspiele konnten die Pirates aus Buchloe mit 1:3 für sich entscheiden.Das nächste Kräftemessen fand in zwei Spielen mit jeweils 27 Minuten Spieldauer statt. Das Spiel gegen Buchloe startet ausgeglichen und Benedikt Szwez nutzte als erster Pinguin seine Chance und schoss ein Tor. Doch es sollte nicht das Letzte sein. Die Mannschaft um das Trainertrio Ewald Beutelrock, Ralf Göbel und Florian Nies zeigte, was sie in den letzten Wochen gelernt hatte. So netzten die Pinguine in der ersten Begegnung noch drei weitere Male ein. Nils Bauer, Artjom Fuchs und Philipp Riederer wurden als Torschützen von ihren Mannschaftskameraden bejubelt. So stand es am Ende 4:3 für die Königsbrunner.Das Trainertrio nutzte die fünf Minuten Pause, um den Spieler*innen noch Tipps für das nächste Spiel mitzugeben. Und wieder waren es Artjom und Nils, die zwei Tore für den EVK schossen. Doch Buchloe gab sich nicht geschlagen und startete eine Aufholjagd. Innerhalb einer Minute gingen die Pirates mit drei Toren in Führung. Am Ende des zweiten Spiels hatten die Königsbrunner mit dem Spielstand von 2:4 das Nachsehen.Es war eine Freude den Youngsters beim Spielen zuzusehen. Mit Kampfgeist gingen sie ins Spiel, blieben an der Scheibe und setzten die Ansagen ihrer Trainer im Spiel gut um. Die motivierenden Worte vor und nach jedem Wechsel zeigten ihre Wirkung. Am 7. November dürfen die U9 Pinguine erneut in einem Heimspiel beweisen, was sie können.