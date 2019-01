Eishockey – Souveräner Sieg der U17 gegen die Jungs aus dem bayerischen Oberland

Schnell war zu sehen, dass die Königsbrunner Gastgeber heute Biss zeigen wollten. Über 60 Spielminuten traten sie meist überzeugend und siegeshungrig auf, wobei es im letzten Spielabschnitt immer ruppiger wurde und die Pinguine nicht mehr ihr gutes Spiel aus den ersten beiden Dritteln zeigten. Ton- und Taktgeber blieben jedoch die Pinguine. Lauffreudig und mit dem nötigen Einsatz erspielten sie sich immer wieder die Scheibe, führten sie dann kombinationsstark und kreativ mit gutem Zug zum Tor und stellten den gegnerischen Goali immer wieder auf die Probe. Von Ladehemmung war heute nichts zu sehen und so reihte sich ein Torerfolg nach dem anderen. Lediglich im Schlussdrittel spielten die Gäste die Königsbrunner Abwehr aus und konnten zwei Treffer verbuchen. Jedoch gegen die meist musterhafte Mannschaftsleistung der Pinguine hatten die Gäste nicht viel dagegen zu setzen, deshalb ging der 8:2 Heimsieg verdient an die Königsbrunner U17 Pinguine.Amkommen die Miesbacher erneut zum letzten Aufeinandertreffen in dieist Anpfiff. Zuschauer sind herzlich willkommen. Eintritt ist frei.EV Königsbrunn „Die Pinguine“ : Miesbach 8 :2