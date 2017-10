Eishockey - Pinguine Kleinschüler Team in Frühform

Das junge Team eilt bisher von Sieg zu Sieg

Eishockey ausprobieren - bei den Pinguinen jederzeit möglich!

Viel Spaß in der noch jungen Saison haben derzeit die Zuschauer der EV Pinguine Kleinschüler. Sie bekommen feine Spielzüge einer als Team harmonierenden Mannschaft geboten in der auch die große Zahl der ein bis zwei Jahre jüngeren Kleinstschüler voll integriert sind. Die vorgegebenen Matchpläne des Trainergespann Vogel/Bischof werden offensichtlich begeistert auf dem Eis umgesetzt. Natürlich hatte die Kids es bisher nicht wirklich mit schweren Gegnern zu tun, aber die Spielweise stimmt zuversichtlich für hoffentlich bald stärkere Gegner gewappnet zu sein.Bisher wurde in zwei Testspielen Ulm/Neu-Ulm mit 10:4 und Türkheim mit 33:1 vom Eis gefegt sowie das erste Punktspiel gegen SE Freising mit 10:5 gewonnen. Als weitere Gegner warten in der Bezirksliga-Gruppe die SG Landsberg/Buchloe, EV Fürstenfeldbruck und ESV Dachau.Am Eishockeysport neuinteressierte Kinder sind willkommen, einmal bei der „Laufschule“ reinzuschnuppern. Jeden Mittwoch, Treffpunkt 15.30 Uhr sind alle interessierten Kinder aus Königsbrunn und Umgebung eingeladen. Ein großes Team an erfahrenen Trainern sorgt hier für viel Spaß bei den ersten Schritten auf Eis. Die notwendige Ausrüstung kann in den ersten Monaten komplett ausgeliehen werden. Mehr Informationen unter Telefon: 0176-63327375