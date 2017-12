Der Nackte auf der Eismaschine

Königsbrunn : Hydro-Tech Eisarena |

Schon letztes Jahr ging der EHC Königsbrunn mit seinem Kalender einen ungewöhnlichen Weg. Dort waren Spieler zu sehen, die ihre Hülle fallen ließen und sich in ästhetischen Posen präsentierten. Der Erfolg war überraschend für alle Beteiligten, die Medienresonanz in Zeitungen und Radio gewaltig. Auch der Abverkauf lief viel besser als erwartet, es wurde sogar eine zweite Auflage gedruckt.



Kein Wunder, dass es 2018 wieder einen neuen Kalender gibt. Dort setzte der Verein noch einen drauf, denn nun sind auch Frauen zu sehen. So ist dieses Mal unter anderem die Kassenprüferin und Physiotherapeutin auf den Monatsblättern zu sehen. Wie schon letztes Jahr wurden alle Modelle von Profifotograf Sebastian Schlerege in Szene gesetzt. Sämtliche Bilder entstanden entweder auf dem Eis oder Umkleideräumen der Hydro-Tech-Eisarena, es wurden extra Eiszeiten für die Fotosessions angemietet. Die Sets wurden für den neuen Kalender aufwendiger gestaltet, so wurden eigens Kostüme bestellt und ein 1,20m großes EHC-Wappen organisiert. Auch der Spaß kam dabei nicht zu kurz, zusammen mit den Fans waren alle Beteiligten mit großem Engagement dabei.Vorstand Tim Bertele ist sichtlich stolz auf den neuen Kalender: „Nach der positiven Resonanz aus dem vergangenen Jahr wurden wir von vielen Fans darauf angesprochen, ob es eine Neuauflage des Kalenders für 2018 gibt. Diesem Wunsch wollten wir natürlich entsprechen. Wir haben dieses Mal drei Shooting-Tage benötigt – letztes Jahr war es noch ein Tag. Die Qualität wurde dadurch nochmals gesteigert, sodass sich unsere Fans hier ein tolles Weihnachtsgeschenk sichern können.“Verkauft werden soll der Kalender am Nikolausmarkt Königsbrunn, im Stadion sowie an zwei bis drei Vorverkaufsstellen. Auch im neuen Web-Shop auf der Internetseite des Vereins kann geordert werden. Der Preis liegt bei 19,95€, Bestellungen werden unter www.ehc-koenigsbrunn.com oder telefonisch unter 08231-2624 angenommen.