Critical Mass Königsbrunn

Aktiv werden für den Klimaschutz - Lebensfrohes Zeichen für die Zukunft

Amgeht Königsbrunn wieder an den Start mit. Um ein klares Zeichen für lebenswertere und kinderfreundlichere Städte zu setzen, erobern die bunten Fahrradfahrer auch im Herbst die Straßen.Seid dabei und radelt mit für mehr Platz, Freiräume und Spaß am Fahrradfahren - wie in rund 80 Städten in ganz Deutschland 🚴🏼‍♂️💓🚴🏼‍♀️#critcalmass #criticalmasskoenigsbrunn #wirsindderverkehr #klimakrise #selbstwirksamkeit #lebenswertestädte