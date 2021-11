Champions der Brewery Season

Am Samstag, den 23.10.2021 trafen die bis dato ungeschlagenen Königsbrunn Ants im Finalturnier der Brewery Season, dem Oberlandbowl auf die Teams aus Bad Tölz und Dachau.

Man einigte sich auf eine Spielzeit von 2x15min, da ja jedes Team zwei Spiele auszutragen hatte.Im für die Ants ersten Spiel des Tages spielte man gegen die Dachau Thunder und gewannen klar mit 15:0. Die Defense erlaubte dem Gegner keinerlei Entfaltung was durch die zwei Quaterbacks von Jonas Haas und der Interception von Jan Krug untermauert wurde. In der Offense teilten sich Vinzenz Gaugigl und Lukas Weiß die Punkte. Beide erzielten einen Touchdown jedoch gelang Lukas ein Punkt mehr, da er ein 2 „Point Conversion" verwandeln konnte.Im letzten Spiel traf man auf den Gastgeber die Capricorns und starte gewohnt routiniert. Ein weitere Touchdown durch Vinzenz Gaugigl und ein Fieldgoal durch Patrick Schimanski, brachten die Königsbrunner auf die Siegerstraße. In der zweiten Halbzeit wurde die Tölzer immer stärker und der Offense wollte einfach kein Touchdown mehr gelingen. Und so lag es an der herausragenden Defense das Spiel zu entscheiden. Mit einem „Pick 6" durch Stefanos Sioutis war die Partie gelaufen und die Ants konnten den Bowl nach Königsbrunn entführen.Als MVP der Königsbrunn Ants wurde schlussendlich noch Laurin Frank geehrt.Am 12.11.2021 starten die Ants in die Vorbereitung.