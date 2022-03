Breakdance–Schnuppertag für Kids und Teens am 25. April beim TSC dancepoint Königsbrunn

Königsbrunn : TSC dancepoint e. V. |

Bei der nächsten Olympiade 2024 in Paris wird eine neue Sportart mit dabei sein. Breakdance, auch Breaking genannt, wird neu in das Programm der Olympischen Disziplinen mit aufgenommen.

Auch beim TanzSportClub dancepoint in Königsbrunn Süd, Weißkopfstraße 16, kann man diese kreative Tanzform mit den abwechslungsreichen Moves ausprobieren, bzw. erlernen:Am Montag, den 25. April findet ein kostenloser Breakdance-Schnuppertag für Kinder und Jugendliche mit Alex Geiger statt:Alex konnte sich bereits bei vielen internationalen Turnieren in den vorderen Rängen einen Platz sichern.Eine vorherige Anmeldung ist erwünscht per E-Mail an info@tsc-dancepoint.de. Für Kurzentschlossene ist eine spontane Teilnahme auch gerne ohne Anmeldung möglich. Weitere Informationen sind auf unserer Homepage unterzu finden. Eure Fragen beantworten wir auch gerne telefonisch unter 08231–88907.Wir freuen uns auf Euch!